Ральф Шумахер: у «Мерседеса» больше всего шансов навязать борьбу Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что во второй половине сезона команда «Мерседес» навяжет «Ред Булл» серьёзную конкуренцию.
«Макс Ферстаппен принёс седьмую победу в сезоне «Ред Булл». На данный момент похоже, что они могут провести идеальный сезон. Однако настанут времена, когда не всё будет так гладко, ошибки могут случаться и у них, а другие команды будут приближаться по ходу сезона. Мы также говорим о факторе Макса Ферстаппена при этом. У Серхио Переса такая же машина, но он не справился с ней, у него нет такого постоянства. «Ред Булл» и Ферстаппен проделали отличную работу.
У «Мерседеса» больше всего шансов навязывать борьбу Ферстаппену по ходу сезона. Новая машина сейчас ещё сырая, в ней также есть некоторый потенциал. Вопрос будет в том, сколько ещё денег «Мерседес» может вложить в дальнейшее развитие? Я считаю, что в этом их потенциал даже выше, чем у «Ред Булл». Изменения будут, и я полагаю, что скоро мы снова увидим настоящие захватывающие гонки», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.
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