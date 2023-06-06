Ваулз: не нужно видеть днище болидов «Уильямса», чтобы понять, что мы уступаем конкурентам

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался в защиту болида своей команды, но отметил, что машина уступает конкурентам.
«В выходные были сделаны фотографии нашего днища после того, как Сарджент попал в аварию в третьей тренировке. Очевидно, их сравнили с фото машин конкурентов, которые были сделаны несколько недель назад. Думаю, нужно отметить, что тут основное внимание уделили заднему диффузору, а на других фотографиях больше внимания самому днищу.
Да, нам не хватает большей детализации по сравнению с конкурентами. Но не нужно видеть днище наших болидов, чтобы это понять, вы можете просто посмотреть на время на круге», — приводит слова Ваулза PlanetF1.
Стоит отметить, что в «Ред Булл» признались, что скопировали один из элементов днища машины «Уильямса».
- 6 июня 2023
-
23:35
-
23:20
-
21:52
-
20:56
-
20:40
-
20:10
-
19:55
-
19:45
-
19:21
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
17:26
-
17:17
-
16:57
-
15:38
-
15:03
-
14:29
-
14:13
-
13:58
-
13:49
-
13:07
-
12:43
-
12:14
-
11:45
-
10:58
-
10:05
-
10:03
- 5 июня 2023
-
23:40
-
23:00
-
22:14
-
21:50
-
20:39
-
19:59
-
19:24