Ваулз: не нужно видеть днище болидов «Уильямса», чтобы понять, что мы уступаем конкурентам

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался в защиту болида своей команды, но отметил, что машина уступает конкурентам.

«В выходные были сделаны фотографии нашего днища после того, как Сарджент попал в аварию в третьей тренировке. Очевидно, их сравнили с фото машин конкурентов, которые были сделаны несколько недель назад. Думаю, нужно отметить, что тут основное внимание уделили заднему диффузору, а на других фотографиях больше внимания самому днищу.

Да, нам не хватает большей детализации по сравнению с конкурентами. Но не нужно видеть днище наших болидов, чтобы это понять, вы можете просто посмотреть на время на круге», — приводит слова Ваулза PlanetF1.

Стоит отметить, что в «Ред Булл» признались, что скопировали один из элементов днища машины «Уильямса».