Двукратный чемпион IndyCar: конкуренция в Ф-1 — это просто шутка, но гонщики там отличные

Двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр критически высказался о конкуренции в Формуле-1, но отметил высокий уровень пилотов в главной гоночной серии.

«В IndyCar борьба очень жёсткая, самый жёсткий пелотон в мире, люди должны это знать. Формула-1 — это какая-то шутка в плане конкуренции, но не в плане пилотов. Они там отличные. Мне их жаль, потому что они не могут испытать чувство удовлетворения, которые получаем мы. Думаю, Формула-1 была бы лучше, если бы гонки были там вроде тех, что у нас. Мне нравятся технологии, связанные с производством машин.

В Формуле-1 ты просто знаешь, что Макс Ферстаппен выиграет каждую гонку, если ничего не случится. А если вам нужен чемпионат, где всё решают пилоты, то вот он. Невероятная конкуренция. Я из большой команды, и у нас было бы преимущество при ослаблении регламента, но это неправильно. Соревноваться должны и команда, и гонщики. Кто хочет выигрывать только за счёт хорошей машины? Это смешно», — приводит слова Пауэра NBC Sports.