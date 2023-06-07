Двукратный чемпион IndyCar: конкуренция в Ф-1 — это просто шутка, но гонщики там отличные

Двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр критически высказался о конкуренции в Формуле-1, но отметил высокий уровень пилотов в главной гоночной серии.
«В IndyCar борьба очень жёсткая, самый жёсткий пелотон в мире, люди должны это знать. Формула-1 — это какая-то шутка в плане конкуренции, но не в плане пилотов. Они там отличные. Мне их жаль, потому что они не могут испытать чувство удовлетворения, которые получаем мы. Думаю, Формула-1 была бы лучше, если бы гонки были там вроде тех, что у нас. Мне нравятся технологии, связанные с производством машин.
В Формуле-1 ты просто знаешь, что Макс Ферстаппен выиграет каждую гонку, если ничего не случится. А если вам нужен чемпионат, где всё решают пилоты, то вот он. Невероятная конкуренция. Я из большой команды, и у нас было бы преимущество при ослаблении регламента, но это неправильно. Соревноваться должны и команда, и гонщики. Кто хочет выигрывать только за счёт хорошей машины? Это смешно», — приводит слова Пауэра NBC Sports.
- 7 июня 2023
-
00:37
- 6 июня 2023
-
23:35
-
23:20
-
21:52
-
20:56
-
20:40
-
20:10
-
19:55
-
19:45
-
19:21
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
17:26
-
17:17
-
16:57
-
15:38
-
15:03
-
14:29
-
14:13
-
13:58
-
13:49
-
13:07
-
12:43
-
12:14
-
11:45
-
10:58
-
10:05
-
10:03
- 5 июня 2023
-
23:40
-
23:00
-
22:14
-
21:50
-
20:39
-
19:59