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Зайдль прокомментировал назначение Ки на пост технического директора «Альфа Ромео»

Зайдль прокомментировал назначение Ки на пост технического директора «Альфа Ромео»
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Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль высказался по поводу назначения Джеймса Ки на пост технического директора «Альфа Ромео».

«Я рад приветствовать Джеймса дома, в Хинвиле, поскольку он присоединяется к нам, чтобы определить будущее этой команды. За время его работы здесь многое изменилось, но тот же драйв, те же обязательства, которые способствовали успеху команды в его предыдущем опыте, остались прежними: я уверен, что вместе с этой очень талантливой и преданной командой мы сможем продолжить путь роста, на который мы вступили. Назначение Джеймса — важнейший шаг на этом пути: он обладает огромным опытом работы в спорте, причём не только в качестве технического директора, но и на различных других должностях в технической организации команды.

Он возглавит процесс трансформации технической стороны команды, предоставив нам инструменты и направление, необходимые для решения будущих задач. Я также хочу поблагодарить Яна за его ценный вклад в то, чтобы привести «Заубер» к тому состоянию, в котором он находится сейчас, после нашего самого успешного сезона за последнее десятилетие, в котором мы поднялись на шестое место в чемпионате конструкторов», — приводит слова Зайдля пресс-служба команды.

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