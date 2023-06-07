Зайдль прокомментировал назначение Ки на пост технического директора «Альфа Ромео»

Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль высказался по поводу назначения Джеймса Ки на пост технического директора «Альфа Ромео».

«Я рад приветствовать Джеймса дома, в Хинвиле, поскольку он присоединяется к нам, чтобы определить будущее этой команды. За время его работы здесь многое изменилось, но тот же драйв, те же обязательства, которые способствовали успеху команды в его предыдущем опыте, остались прежними: я уверен, что вместе с этой очень талантливой и преданной командой мы сможем продолжить путь роста, на который мы вступили. Назначение Джеймса — важнейший шаг на этом пути: он обладает огромным опытом работы в спорте, причём не только в качестве технического директора, но и на различных других должностях в технической организации команды.

Он возглавит процесс трансформации технической стороны команды, предоставив нам инструменты и направление, необходимые для решения будущих задач. Я также хочу поблагодарить Яна за его ценный вклад в то, чтобы привести «Заубер» к тому состоянию, в котором он находится сейчас, после нашего самого успешного сезона за последнее десятилетие, в котором мы поднялись на шестое место в чемпионате конструкторов», — приводит слова Зайдля пресс-служба команды.