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Вольф: мы должны усовершенствовать свой болид, чтобы не допустить доминирования «Ред Булл»

Вольф: мы должны усовершенствовать свой болид, чтобы не допустить доминирования «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу лидерства «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Формула-1 всегда была устроена так, чтобы побеждали лучшие. Правила одинаковы для всех. Когда команда делает лучшую работу, вы должны признать это без зависти. В «Ред Булл» воспользовались ситуацией и сделали лучшую работу.

У нас есть лучшие гонщики, чтобы противостоять им, но мы должны усовершенствовать свой болид, чтобы предотвратить доминирование «Ред Булл» в Формуле-1», — приводит слова Вольфа GPFans.

Ранее пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл оценил выступление команды «Мерседес» на Гран-при Испании, прошедшем в Барселоне на минувших выходных.

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