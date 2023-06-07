Второй этап RDS EUROPE пройдёт 10–11 июня в Москве

10–11 июня на автодроме ADM RACEWAY в Москве состоится второй этап межрегионального чемпионата по дрифту «Российская Дрифт Серия ЕВРОПА».
В списке участников грядущего этапа призёры московских этапов 2022 года: Данила Воробьёв, Алексей Козлов и Сергей Стилов. Всего во втором этапе RDS EUROPE 2023 примут участие более 50 пилотов из двух десятков городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Астана, Минск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и многие другие.
В субботу, 10 июня, пройдёт квалификация. В воскресенье, 11 июня, состоятся парад пилотов, автограф-сессия и парные заезды от топ-32 до финалов. Также все зрители могут посетить парк сервиса: рассмотреть гоночные автомобили и пообщаться с любимыми командами.
Накануне второго этапа лидирует в Личном зачёте Анатолий Щербак, в Командном – LUKOIL Racing Drift Team.
Судейское задание составят лидеры Командного зачёта RDS GP 2023 на данный момент – представители команды TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян и Александр Смирнов. Они присоединятся на втором этапе к постоянному судье RDS EUROPE 2023 Андрею Астапову.
Билеты на все этапы сезона в продаже на сайте.
Прямая трансляция соревнований будет доступна на сайте RDSTV.RU – бесплатно после регистрации на портале.
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