Фото: Мик Шумахер провёл тестовый заезд «Мерседеса» в Испании

Резервный пилот «Мерседеса» немец Мик Шумахер провёл тесты шин «Пирелли» в Барселоне (Испания), где на минувших выходных состоялся восьмой Гран-при сезона. Гонщик проехал 152 круга за рулём болида W14, на котором команда выступает в нынешнем году.

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем году Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.