Сайнс: верю, что «Феррари» движется в правильном направлении

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о перспективах команды после Гран-при Испании.

«В минувшем сезоне мы бы прорвались в первую четвёрку или пятёрку, стартовав с пит-лейна. В этом году конкуренция стала серьёзнее, и это усложняет задачу. Нужно провести работу и проанализировать машину после обновлений.

Я верю, что проделанная работа является правильным направлением. Сейчас нам необходимо устранить проблему подпрыгивания на высокой скорости. Надеюсь, что с выбранным направлением и обновлениями мы сможем добиться результатов», – приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

Ранее известный итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал «Феррари» за выступление в Испании.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: