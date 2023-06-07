Сайнс: верю, что «Феррари» движется в правильном направлении
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о перспективах команды после Гран-при Испании.
«В минувшем сезоне мы бы прорвались в первую четвёрку или пятёрку, стартовав с пит-лейна. В этом году конкуренция стала серьёзнее, и это усложняет задачу. Нужно провести работу и проанализировать машину после обновлений.
Я верю, что проделанная работа является правильным направлением. Сейчас нам необходимо устранить проблему подпрыгивания на высокой скорости. Надеюсь, что с выбранным направлением и обновлениями мы сможем добиться результатов», – приводит слова Сайнса издание RacingNews365.
Ранее известный итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал «Феррари» за выступление в Испании.
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