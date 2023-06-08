Майк Крак: говорить о том, что «Мерседес» нас перегнал, слишком рано

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что успешное выступление «Мерседеса» на Гран-при Испании не говорит о том, что немецкая команда теперь опережает «Астон Мартин».

«Я думаю, что говорить о том, что «Мерседес» нас перегнал, слишком рано, потому что мы ещё не видели полной картины. Это похоже на то, что было в начале года, когда мы говорили, что нам нужно три гонки, чтобы понять, где мы находимся на самом деле.

Сейчас вполне может быть, что другие команды тоже сделали большой шаг вперёд. Но наш ранний анализ пока не отражает этого», — приводит слова Крака Daily Express.