Экс-россиянин Чугунов оскорбил польского журналиста. Спидвеисту грозит наказание

Спидвейный гонщик Глеб Чугунов, получивший в своё время польское гражданство, стал участником неприятного инцидента, оскорбив одного из журналистов.
Редактор издания WP Sport Матеуш Пуки спросил Чугунова, не боится ли тот потерять место в команде «ГКМ Грудзендз» ввиду неудовлетворительных результатов на старте сезона-2023.
«Я пытаюсь не блевать, глядя на вас», — ответил на вопрос Чугунов.
Ожидается, что теперь гонщика ждёт наказание и в четверг утром в его отношении уже открыто дисциплинарное дело.
Стоит отметить, что у Чугунова были ранее проблемы с польской прессой. Так одно из изданий обвиняло гонщика в том, что он намерено опаздывает на тренировки и испытывает проблемы с техникой. После этого команда Глеба выступила с опровержением данной статьи
Чугунов начал выступать за «ГКМ Грудзендз» с начала нынешнего сезона, до того он представлял «Спарту» из Вроцлава.
Глеб Чугунов принял решение выступать под польским флагом в 2020 году. В прошлом сезоне он был единственным гонщиком родом из России, которого допустили к соревнованиям, проходящим в Польше. В составе сборной России Чугунов в 2018 и в 2019 становился чемпионом мира по спидвею в командном зачёте.
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