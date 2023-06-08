В «Мерседесе» ожидают, что на ГП Канады они будут менее конкурентоспособны, чем в Испании
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об ожиданиях команды перед грядущим Гран-при Канады.
«В Монреале совсем другая трасса, нежели в Испании. Мы ожидаем, что там нам будет сложнее. Мы не думаем, что будем наступать на пятки «Ред Булл». Мы едем туда подготовленными к битве с «Феррари», «Астон Мартин», возможно, даже с «Альпин», — приводит слова Шовлина Fastest Pitstop.
В настоящий момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов. После семи Гран-при на счету немецкой команды 152 очка.
Гран-при Канады состоится с 16 по 18 июня.
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