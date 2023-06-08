В «Мерседесе» объяснили столкновение Расселла и Хэмилтона в квалификации на ГП Испании

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подробно объяснил причину столкновения между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом в квалификации на Гран-при Испании.

«Оба пилота пытались найти машину, которая заканчивала круг, чтобы самим получить дополнительное ускорение. Это дало бы им большую скорость на прямой, и они провели бы оставшуюся часть круга в чистом воздухе. В общем, проблема заключалась в том, что и Джордж, и Льюис пытались использовать машину Сайнса для дополнительного ускорения. Хэмилтон оказался за ним у десятого поворота, а Джордж ждал Сайнса и не знал, что Льюис тоже был рядом.

В Барселоне мы хотели убедиться в том, что все сосредоточены на гонке, а не беспокоятся об инциденте в квалификации. Но теперь, вернувшись на базу, посмотрим, как нужно изменить коммуникацию, чтобы убедиться в том, что пилоты получают полную картину», — цитирует Шовлина Crash.net.