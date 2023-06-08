Карлос Сайнс предположил, когда соперники смогут навязать борьбу «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказал мнение, что соперники «Ред Булл» в конце концов смогут навязать борьбу австрийской команде по ходу нынешнего сезона Формулы-1. До сих пор «Ред Булл» побеждал в каждой гонке сезона. По мнению Сайнса, «Ред Булл» будет впереди ещё несколько гонок, но потом найдётся кто-то, кто навяжет гоночному коллективу из Австрии конкуренцию.

«Я не думаю, что это невозможно. Есть по крайней мере одно место, борьба за которое ведётся каждый уикенд. За него сражаются Шарль Леклер, я, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и ещё два «Мерседеса». Это постоянная борьба. Я считаю, что «Ред Булл» будет впереди ещё несколько гонок, прежде чем кто-то сможет пошатнуть их позиции. Но, конечно, нельзя не признать, они проделали действительно хорошую работу», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

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