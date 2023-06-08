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Фредерик Вассёр оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Ред Булл» в этом сезоне Формулы-1

Фредерик Вассёр оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Ред Булл» в этом сезоне Формулы-1
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями о соперничестве с «Мерседесом» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Вассёра, навязать борьбу «Мерседесу» будет возможно, а вот бросить вызов «Ред Булл» весьма проблематично.

«Я думаю, что как только мы наконец-то разберёмся с нашей машиной, можно будет говорить о борьбе с «Мерседесом» на протяжении всей гонки. Что касается борьбы с «Ред Булл», то это совсем другая история, особенно в вопросе соперничества с Ферстаппеном. Он по-прежнему намного быстрее нас как в квалификации, так и в гонке», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс предположил, когда соперники смогут навязать борьбу «Ред Булл».

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