Фредерик Вассёр оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Ред Булл» в этом сезоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями о соперничестве с «Мерседесом» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Вассёра, навязать борьбу «Мерседесу» будет возможно, а вот бросить вызов «Ред Булл» весьма проблематично.

«Я думаю, что как только мы наконец-то разберёмся с нашей машиной, можно будет говорить о борьбе с «Мерседесом» на протяжении всей гонки. Что касается борьбы с «Ред Булл», то это совсем другая история, особенно в вопросе соперничества с Ферстаппеном. Он по-прежнему намного быстрее нас как в квалификации, так и в гонке», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс предположил, когда соперники смогут навязать борьбу «Ред Булл».