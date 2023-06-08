Фредерик Вассёр оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Ред Булл» в этом сезоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями о соперничестве с «Мерседесом» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Вассёра, навязать борьбу «Мерседесу» будет возможно, а вот бросить вызов «Ред Булл» весьма проблематично.
«Я думаю, что как только мы наконец-то разберёмся с нашей машиной, можно будет говорить о борьбе с «Мерседесом» на протяжении всей гонки. Что касается борьбы с «Ред Булл», то это совсем другая история, особенно в вопросе соперничества с Ферстаппеном. Он по-прежнему намного быстрее нас как в квалификации, так и в гонке», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс предположил, когда соперники смогут навязать борьбу «Ред Булл».
- 8 июня 2023
-
18:55
-
18:00
-
16:50
-
15:57
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
13:45
-
12:47
-
12:05
-
11:54
-
10:24
-
10:07
-
00:40
-
00:03
- 7 июня 2023
-
23:05
-
22:59
-
21:40
-
21:00
-
19:37
-
19:24
-
18:51
-
17:42
-
17:33
-
16:09
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
14:58
-
14:17
-
14:04
-
13:29
-
13:15
-
12:15
-
11:08