Ферстаппен: испытываю давление только со своей стороны — всегда хочу быть лучшим

Лидер общего зачёта чемпионата мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как справляется с давлением.
«Я сталкивался с давлением каждый раз, когда выступал. Думаю, я уже достаточно раз доказал, что даже несколько сложных моментов не станут для меня большой проблемой.
В конце концов, я уже построил свою карьеру в Формуле-1, так что на самом деле я не испытываю давления с этой стороны. Но я всегда хочу выигрывать. Именно поэтому я хочу побеждать больше, хочу быть лучшим, показать, на что способен. Так что это давление на меня с моей же стороны.
Я думаю, что чем больше у тебя опыта, тем лучше ты знаешь, как со всем справляться. Когда начинаешь свой первый сезон, то оказываешь на себя большое давление, потому что ты действительно хочешь проявить себя и пробиться в топ-команду.
Весь секрет в том, чтобы поддерживать это внутреннее давление, но также стараться совершенствоваться шаг за шагом. Эти шаги не будут большими, но с каждым годом ты пытаешься добиться чуть-чуть большего, просто продолжая оказывать давление на себя», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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