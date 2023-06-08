Формула-1 выступит продюсером сериала о гоночной команде с Фелисити Джонс в главной роли
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Лейбл Bedrock Entertainment снимет первый санкционированный Формулой-1 сериал об автогонках, сообщает Deadline.
По информации источника, сюжет сериала под названием «Единственный» будет посвящён восхождению вымышленной семейной команды Формулы-1. В сериале переплетутся вымысел и реальный мир автогонок.
Главную роль в сериале сыграет английская актриса Фелисити Джонс, известная по фильмам «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Вселенная Стивена Хокинга». За роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» Джонс была номинирована на премию «Оскар».
Формула-1 готова выступить в роли продюсера сериала. Сценарий к сериалу напишут Марк Фергус и Хоук Остби, номинированные на премию «Оскар» за фильм «Дитя человеческое».
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