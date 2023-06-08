«Феррари» выиграла гиперпоул, экипаж Даниила Квята стартует 5-м в LMP2
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Команда «Феррари» выиграла гиперпоул (заключительную квалификацию к гонке «24 часа Ле-Мана»). Лучший результат продемонстрировал Антонио Фуоко, который выступает вместе с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном. Вторым был ещё один экипаж «Феррари» (Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци и Джеймс Каладо – Пьер Гвиди). Третье время в классе гиперкаров показала «Тойота» (Брендон Хартли, Себастьян Буэми и Рио Хиракава).
«Према», за которую выступает россиянин Даниил Квят, а также Дориан Пэн и Мирко Бортолотти начнёт гонку с пятой позиции. Команда принимает участие в классе LMP2. Лучшей оказалась команда «Идек» (Поль-Луп Шатен, Поль Лафарг, Лоренц Херр).
Гонка пройдёт 10-11 июня. Начало запланировано на 17:00 мск.
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