Макс Ферстаппен высказался о конкуренции в Формуле-1

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что хотел бы усиления конкуренции в Формуле-1, так как это принесло бы пользу спорту в целом.

«Да, я думаю, для спорта в целом это было бы здорово. Хорошо, когда больше команд сражаются за победу. Надеюсь, в течение года конкуренция увеличится, и в следующем году вести борьбу за первые позиции будет больше команд», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ферстаппен сейчас уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, набрав 170 очков. На втором месте располагается товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 117 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (99 очков). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, пройдёт с 16 по 18 июня.

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