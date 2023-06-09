Юристы Мазепина: есть все основания надеяться на честный и справедливый исход дела

Юристы российского гонщика Никиты Мазепина надеются на отмену санкций, несмотря на отказ пилоту во въезде в Великобританию.

«Сегодняшнее промежуточное решение о временных мерах хоть и разочаровало нас, но не влияет на судьбу нашего иска в целом. Судья основывался на том, что наши аргументы в рамках основного разбирательства достойны рассмотрения судом. Мы ожидаем, что иск будет рассмотрен по существу в июле, и у нас есть все основания надеяться на честный и справедливый исход дела, который позволит Никите полноценно вернуться в международный автоспорт», — приводит слова юристов из заявления ТАСС.

Напомним, весной этого года стало известно, что Мазепину выдано разрешение въезжать в Евросоюз для участия в гонках.