Отстранённые за сексистскую шутку о женщине комментаторы Sky Sports принесли извинения

Комментаторы Sky Sports Маттео Бобби и Давиде Вальсекки у себя в социальных сетях принесли извинения за сексистские высказывания, которые позволили себе в адрес гонщицы Кристин Джампаоли-Зонки в ходе прямого эфира. После они оба были отстранены.

«В воскресенье после гонки я позволил себе неудачную шутку, чем оскорбил некоторых людей. Это никоим образом не входило в мои намерения. Приношу свои самые искренние извинения всем тем, кого я обидел, особенно Кристин. Сейчас я понимаю, что случившееся в итоге сделает меня только лучше как профессионала», — написал Бобби.

«Мне очень жаль, что в ходе обмена шутками я использовал неуместные и неуважительные слова. Хотел бы принести свои извинения», — написал Вальсекки.

Не так давно Джампаоли-Зонка призналась, что не держит обиды на комментаторов.