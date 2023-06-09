Льюис Хэмилтон: надеюсь, на каком-то этапе «Мерседес» сможет бросить вызов «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что на каком-то этапе нынешнего сезона Формулы-1 надеется навязать борьбу австрийской команде «Ред Булл», которая в настоящий момент уверенно лидирует в чемпионате.
«Вместе с Джорджем мы добиваемся отличных результатов по ходу уикенда, так что теперь нам просто нужно ещё немного улучшить показатели, и я знаю, что все действительно усердно работают, чтобы так и было. Надеюсь, на каком-то этапе мы сможем бросить вызов «Ред Булл», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 287 очков. На втором месте «Мерседес» (152 балла). Топ-3 замыкает британский гоночный коллектив «Астон Мартин», на счету которого 134 очка.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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