Тост высказался о несостоявшемся переходе Мика Шумахера в «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что хотел пригласить бывшего пилота «Хааса» Мика Шумахера к себе в команду на роль боевого гонщика. Переход так и не состоялся. Сейчас Мик является резервистом «Мерседеса».

«После того как произошла история с Пьером Гасли, стало понятно, что нам нужно кого-то найти. Конечно, изначально я считал, что нашими гонщиками будут Пьер Гасли и Юки Цунода. Но когда Пьер внезапно перешёл в «Альпин», у нас появилось свободное место. До Монцы было совершенно неясно, кто станет нашим пилотом. И тогда я логически подумал о Мике Шумахере. Но его кандидатура была отклонена», — приводит слова Тоста Formel1.de.

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