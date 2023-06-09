Эдриан Ньюи вспомнил, как отказал «Феррари»

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи вспомнил о несостоявшихся переходах в «Феррари». По словам Ньюи, самыми заманчивыми были предложения, которые он получал в промежуток между 1993 и 1997 годом.
«В прошлом у меня были переговоры с «Феррари». Искушение было немалым, ведь это такой легендарный бренд. Самые заманчивые предложения были между 1993 и 1997 годом, когда я перешёл из «Уильямса» в «Макларен».
Выбор был очень непростым. В то время мои дети были маленькими, и я не знал, как они будут чувствовать себя в итальянской школе. Ведь если бы я перешёл в команду, базирующуюся в Италии, мне пришлось бы переехать в Италию с семьёй. Переезд — это всегда огромная нагрузка», — приводит слова Ньюи Sky Sports.
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