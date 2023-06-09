Марко прояснил ситуацию с будущим Переса в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слухи о возможном уходе мексиканского гонщика Серхио Переса из команды на фоне слабых результатов пилота в последних Гран-при Формулы-1.
«Это всё чушь. Место Серхио в команде никогда не было под угрозой и никогда не будет под угрозой. Он – важный элемент в достижении целей, которые мы поставили на этот сезон.
Мы хотим занять первое и второе место в личном зачёте и как можно быстрее выиграть Кубок конструкторов», – приводит слова Марко портал F1-Insider.
Напомним, после семи этапов чемпионата мира текущего сезона Перес занимает второе место в личном зачёте, опережая ближайшего преследователя Фернандо Алонсо на 18 очков. Он не смог попасть в топ-3 по итогам гонок в Майами и Барселоне.
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