Марко прояснил ситуацию с будущим Переса в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слухи о возможном уходе мексиканского гонщика Серхио Переса из команды на фоне слабых результатов пилота в последних Гран-при Формулы-1.

«Это всё чушь. Место Серхио в команде никогда не было под угрозой и никогда не будет под угрозой. Он – важный элемент в достижении целей, которые мы поставили на этот сезон.

Мы хотим занять первое и второе место в личном зачёте и как можно быстрее выиграть Кубок конструкторов», – приводит слова Марко портал F1-Insider.

Напомним, после семи этапов чемпионата мира текущего сезона Перес занимает второе место в личном зачёте, опережая ближайшего преследователя Фернандо Алонсо на 18 очков. Он не смог попасть в топ-3 по итогам гонок в Майами и Барселоне.