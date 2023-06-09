В «Макларене» отреагировали на слухи о переходе на двигатели «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался на тему возможной смены поставщика силовых установок на «Ред Булл».
«Я могу подтвердить, что сейчас между нами и «Ред Булл» нет связи. У нас были переговоры с ними несколько месяцев назад, когда мы исследовали варианты, доступные на рынке относительно силовых установок с 2026 года.
Но на данный момент мы находимся на продвинутой стадии переговоров с HPP (Mercedes AMG HPP, силовые установки «Мерседеса». – Прим. «Чемпионата»), поэтому не имеем никаких отношений с «Ред Булл», – приводит слова Стеллы портал Crash.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе «Макларена» на двигатели «Ред Булл» в связи с тем, что глава инженерного отдела австрийской команды Роб Маршалл перешёл в стан британского коллектива.
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