В «Макларене» отреагировали на слухи о переходе на двигатели «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался на тему возможной смены поставщика силовых установок на «Ред Булл».

«Я могу подтвердить, что сейчас между нами и «Ред Булл» нет связи. У нас были переговоры с ними несколько месяцев назад, когда мы исследовали варианты, доступные на рынке относительно силовых установок с 2026 года.

Но на данный момент мы находимся на продвинутой стадии переговоров с HPP (Mercedes AMG HPP, силовые установки «Мерседеса». – Прим. «Чемпионата»), поэтому не имеем никаких отношений с «Ред Булл», – приводит слова Стеллы портал Crash.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе «Макларена» на двигатели «Ред Булл» в связи с тем, что глава инженерного отдела австрийской команды Роб Маршалл перешёл в стан британского коллектива.