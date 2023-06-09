Марк Уэббер высказался о первом сезоне Оскара Пиастри в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне менеджер австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри Марк Уэббер прокомментировал первый сезон своего подопечного в «Королевских автогонках».
«Вы никогда не услышите, чтобы Пиастри как-либо оправдывался. Оскар поставил для себя очень высокую планку, он гордится своими стандартами. Именно они позволили ему быть столь успешным на данный момент в его карьере.
Так что он не будет извиняться за то, что установил для себя такую высокую планку. Мы все знаем, что скоро он адаптируется в Формуле-1, Оскар уже на пути к этому.
Знающие люди, кто следит за Пиастри, говорят, что видят в нём что-то очень уникальное. Это важнейшая вещь в нашей индустрии – когда правильным людям нравится то, за чем они наблюдают.
Пиастри отлично справляется в этом сезоне. Новичкам в наши дни очень сложно в Формуле-1, особенно если сравнить те нагрузки, которые есть сейчас, с теми, что были раньше», – приводит слова Уэббера портал SpeedCafe.
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