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Промоутеры ГП Бельгии и ГП Нидерландов опровергли слухи о чередовании этапов

Промоутеры ГП Бельгии и ГП Нидерландов опровергли слухи о чередовании этапов
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Промоутеры Гран-при Бельгии и Гран-при Нидерландов Формулы-1 опровергли информацию о возможном создании Гран-при Бенилюкса и чередовании этапов в последующих календарях чемпионата.

«Ничего ещё не подтверждено. Это всего лишь догадки. О календаре Формулы-1 сообщать может только ФОМ (Formula One Group. – Прим. «Чемпионата»), и никто другой. Мы предпочли бы подписать многолетний контракт на прежних условиях, но мы будем довольны любым предложением. В прошлом году мы доказали, что можем качественно организовать этап Формулы-1, согласно всем современным требованиям. Так нам удалось продлить контракт на один год. Посмотрим, что ФОМ решит в будущем», – заявила промоутер Гран-при Бельгии Ванесса Маэс.

«Как и наши коллеги из Спа-Франкоршам, мы были удивлены слухами о создании Гран-при Бенилюкса. Новость буквально возникла из ничего. Вообще-то, наш контракт действует до 2025 года, а ещё у нас есть Макс Ферстаппен и Ник де Врис, которые нам очень помогают. Так что, думаю, Зандворт имеет право рассчитывать на будущее в Формуле-1», – приводит слова промоутера Гран-при Нидерландов Яна Ламмерса портал Sporza.

Напомним, в связи с расширением календаря Формулы-1 в СМИ активно ходят слухи о том, что легендарная трасса Спа-Франкоршам в Бельгии может потерять место в календаре чемпионата.

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