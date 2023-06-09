Промоутеры ГП Бельгии и ГП Нидерландов опровергли слухи о чередовании этапов

Промоутеры Гран-при Бельгии и Гран-при Нидерландов Формулы-1 опровергли информацию о возможном создании Гран-при Бенилюкса и чередовании этапов в последующих календарях чемпионата.
«Ничего ещё не подтверждено. Это всего лишь догадки. О календаре Формулы-1 сообщать может только ФОМ (Formula One Group. – Прим. «Чемпионата»), и никто другой. Мы предпочли бы подписать многолетний контракт на прежних условиях, но мы будем довольны любым предложением. В прошлом году мы доказали, что можем качественно организовать этап Формулы-1, согласно всем современным требованиям. Так нам удалось продлить контракт на один год. Посмотрим, что ФОМ решит в будущем», – заявила промоутер Гран-при Бельгии Ванесса Маэс.
«Как и наши коллеги из Спа-Франкоршам, мы были удивлены слухами о создании Гран-при Бенилюкса. Новость буквально возникла из ничего. Вообще-то, наш контракт действует до 2025 года, а ещё у нас есть Макс Ферстаппен и Ник де Врис, которые нам очень помогают. Так что, думаю, Зандворт имеет право рассчитывать на будущее в Формуле-1», – приводит слова промоутера Гран-при Нидерландов Яна Ламмерса портал Sporza.
Напомним, в связи с расширением календаря Формулы-1 в СМИ активно ходят слухи о том, что легендарная трасса Спа-Франкоршам в Бельгии может потерять место в календаре чемпионата.
- 9 июня 2023
-
21:23
-
21:04
-
20:37
-
20:00
-
19:39
-
19:23
-
18:41
-
18:22
-
17:41
-
17:19
-
16:00
-
15:16
-
14:14
-
12:41
-
11:45
-
11:44
-
11:18
-
09:58
-
01:00
- 8 июня 2023
-
23:21
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
21:55
-
21:21
-
20:45
-
19:56
-
18:55
-
18:00
-
16:50
-
15:57
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
13:45