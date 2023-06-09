Стелла объяснил, почему концепция «Мерседеса» с «нулевыми» понтонами провалилась

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о неудаче инженеров «Мерседеса» в концепции «нулевых» понтонов, от которой в немецкой команде отказались с Гран-при Монако.

«Я бы не сказал, что проблема в прижимной силе. Дело в том, что концепция широких понтонов в целом работает очень хорошо во взаимодействии с днищем болида.

Говоря простыми словами, понтоны действуют как мини-юбки, которые помогают в отсосе воздуха к днищу, что аэродинамически очень выгодно. Это концепция, без которой вы не можете обойтись, если хотите нормализовать нагрузку на машину и отсос воздуха.

Сейчас очень многие механические элементы болида, такие как, например, компоновка подвески, в основном используются как аэродинамические средства.

Поэтому любые изменения, издержками которых является аэродинамика, будут вредны машине», – приводит слова Стеллы портал RacingNews365.