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Марко прокомментировал резкие высказывания в сторону Переса

Марко прокомментировал резкие высказывания в сторону Переса
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал свою критику в сторону мексиканского гонщика австрийской команды Серхио Переса после неудачных гонок в Майами и Монако.

«После довольно слабых выступлений Серхио в Майами и Монако я просто напомнил ему, что он должен сосредоточиться на своей работе. Там он не воспользовался своими возможностями, хотя был способен реализовать их.

В команде с Максом (Ферстаппеном, двукратным чемпионом мира и напарником Переса по «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата») ему всегда будет трудно, его очень сложно обыграть. И не только ему, а всем пилотам, которые существуют на данный момент.

Поэтому Пересу стоит сосредоточиться на себе и не пытаться отчаянно победить Макса. В это же время он должен быть рядом, когда у Ферстаппена дела идут не лучшим образом. Хорошая гонка Серхио после неудачной квалификации в Барселоне стала первым шагом в правильном направлении», – приводит слова Марко портал F1-Insider.

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