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Представитель «Альфа Ромео» назвал команду, на которую надо равняться. Это не «Ред Булл»

Представитель «Альфа Ромео» назвал команду, на которую надо равняться. Это не «Ред Булл»
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Представитель «Альфа Ромео» и управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави рассказал о команде, являющейся примером для всех в Формуле-1.

«Астон Мартин» – это пример для каждого, не только для нас. Они сделали существенные инвестиции во всю структуру команды. С точки зрения персонала, они сделали правильный выбор технических специалистов. Так что это пример для подражания.

Это очень важный пример для «Альфа Ромео». Он показывает, что при должной отдаче, инвестициях и правильном выборе персонала мы можем улучшаться и биться за важные позиции в будущем.

Естественно, это требует времени, терпения и вовлечённости каждого члена команды, но это путь, который мы должны пройти – как это сделал «Астон Мартин», – приводит слова Алунни Брави портал PlanetF1.

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