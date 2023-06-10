Уиндзор посоветовал Норрису рассмотреть вариант с переходом в «Альпин»

Известный британский журналист Петр Уиндзор порассуждал на тему будущей карьеры пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Мне кажется, есть половинка шанса, что он может перейти в «Альпин», разве нет? Я думаю, это может случиться не в ближайший год, но, в общем и целом, «Альпин» развивается неплохо. Как кажется, у команды большой потенциал.

Я говорю это только потому, что пытаюсь подумать, где Ландо может продолжить карьеру. Как по мне, такой переход мог бы получиться весьма интересным», – приводит слова Уиндзора портал Motorsport Week.

Напомним, ранее Норрис заявил, что не жалеет о подписании многолетнего контракта с «Маклареном». Действующее соглашение британца с командой действует до конца сезона-2025.