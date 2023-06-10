Представитель «Альфа Ромео» раскрыл причины успешности «Астон Мартин»

Представитель «Альфа Ромео» и управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави высказался насчёт успешных выступлений «Астон Мартин».
«Их успех меня не удивляет. Нужно помнить, что «Астон Мартин» родился из серьёзных проектов «Форс Индии» и позже «Рейсинг Пойнт», которые в течение нескольких лет демонстрировали свои способности. Несмотря на очень ограниченный бюджет, они сумели занять тогда четвёртое место в Кубке конструкторов.
У них уже была солидная база, в которую они инвестировали, например, подписанием Фернандо Алонсо, который является высококлассным пилотом и который делает разницу сейчас.
Успех «Астон Мартин» – результат удачных решений, хорошего плана и того, чем они занимаются сейчас. Последствия этого мы ещё увидим в будущем. Надеемся, что мы идём по похожему пути: «Альфа Ромео» уже преодолела путь с десятого на шестое место в Кубке конструкторов с 2017 года», – приводит слова Алунни Брави портал PlanetF1.
- 10 июня 2023
-
00:24
-
00:02
- 9 июня 2023
-
23:10
-
22:42
-
22:06
-
21:23
-
21:04
-
20:37
-
20:00
-
19:39
-
19:23
-
18:41
-
18:22
-
17:41
-
17:19
-
16:00
-
15:16
-
14:14
-
12:41
-
11:45
-
11:44
-
11:18
-
09:58
-
01:00
- 8 июня 2023
-
23:21
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
21:55
-
21:21
-
20:45
-
19:56
-
18:55
-
18:00
-
16:50