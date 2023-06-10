Представитель «Альфа Ромео» раскрыл причины успешности «Астон Мартин»

Представитель «Альфа Ромео» и управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави высказался насчёт успешных выступлений «Астон Мартин».

«Их успех меня не удивляет. Нужно помнить, что «Астон Мартин» родился из серьёзных проектов «Форс Индии» и позже «Рейсинг Пойнт», которые в течение нескольких лет демонстрировали свои способности. Несмотря на очень ограниченный бюджет, они сумели занять тогда четвёртое место в Кубке конструкторов.

У них уже была солидная база, в которую они инвестировали, например, подписанием Фернандо Алонсо, который является высококлассным пилотом и который делает разницу сейчас.

Успех «Астон Мартин» – результат удачных решений, хорошего плана и того, чем они занимаются сейчас. Последствия этого мы ещё увидим в будущем. Надеемся, что мы идём по похожему пути: «Альфа Ромео» уже преодолела путь с десятого на шестое место в Кубке конструкторов с 2017 года», – приводит слова Алунни Брави портал PlanetF1.