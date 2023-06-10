Чемпион MotoGP 2020 года Мир пропустит Гран-при Италии из-за травмы, полученной в практике
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Чемпион MotoGP 2020 года гонщик «Хонды» Жоан Мир пропустит Гран-при Италии из-за травмы пальца, полученной по ходу второй практики.
Мир повредил мизинец на правой руке, попав в аварию во время сессии. После инцидента гонщик прошёл медицинское обследование и совместно с командой принял решение не участвовать в Гран-при. В заявлении «Хонды» отметили, что одной из причин такого решения стало то, что на трассе «Муджелло» пилоты обычно подвергаются сильным нагрузкам. Таким образом, на Гран-при Италии MotoGP «Хонду» представит только Марк Маркес.
Жоан Мир в нынешнем сезоне принял участие в пяти этапах MotoGP. С пятью очками в активе испанский гонщик располагается на 21-м месте в общем зачёте пилотов.
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