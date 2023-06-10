Уиндзор: наверняка Норрис мечтает о «Ред Булл», но там он будет вторым пилотом

Известный британский журналист Питер Уиндзор предположил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис мечтает о месте в «Ред Булл», но отметил, что в таком случае гонщик станет вторым номером австрийской команды после Макса Ферстаппена.
«Вряд ли Ландо Норрис хочет быть вторым номером после Ферстаппена. Но, уверен, на данном этапе карьеры он думает, что с удовольствием бы выступал за «Ред Булл», и мечтает об этом. Но задумывается ли он о других аспектах, связанных с выступлениями за «Ред Булл»? Как он собирается выиграть у Макса Ферстаппена? Или, может, Ландо станет хорошим вторым номером? Я бы этого не исключал», — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.
Ландо Норрис в нынешнем сезоне Формулы-1 набрал 12 очков в семи первых этапах и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.
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