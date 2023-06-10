Глава ФИА: Формуле-1 нужны более лёгкие машины
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем считает, что в 2026 году в Формуле-1 должны быть более лёгкие машины.
«Мне бы хотелось, чтобы одна вещь была обозначена чётко — нам нужны более лёгкие машины. Я считаю, что так будет лучше. Я пришёл из автоспорта, где лёгкие машины безопаснее и к тому же потребляют меньше топлива. Достичь этой цели будет непросто, но этого хотят все. Я выступаю за это, потому что пришёл из ралли, а там нет ничего хуже тяжёлой машины», — приводит слова бен Сулайема Autosport.
Напомним, сейчас минимальная масса болидов Формулы-1 составляет 798 килограммов, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года.
С 2026 года в Формуле-1 вступит в силу новый моторный регламент.
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