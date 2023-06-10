Фото: Шарль Леклер прибыл на гонку «24 часа Ле-Мана»

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер приехал на легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который стартовал в 17:00 мск.

Фото: Социальные сети Endurance24

Напомним, два экипажа «Феррари» заняли первое и второе место в заключительной квалификации, оформив тем самым гиперпоул.

«Према», за которую выступает россиянин Даниил Квят, а также Дориан Пен и Мирко Бортолотти, начала гонку с пятой позиции. Команда принимает участие в классе LMP2. Ещё один россиянин Владислав Ломко, выступающий в COOL Racing вместе с Решадом Де Герусом и Симоном Пажно, стартовал с четвёртого места.

Напомним, в эти выходные не проходит этап Формулы-1. Следующий Гран-при запланирован на 16-18 июня и пройдёт в Монреале (Канада). После семи этапов Леклер занимает седьмое место в личном зачёте, имея в своём активе 42 очка.