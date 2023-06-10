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Баттон сказал, что должен сделать Ферстаппен, чтобы стать величайшим гонщиком в истории

Баттон сказал, что должен сделать Ферстаппен, чтобы стать величайшим гонщиком в истории
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Чемпион мира Формулы-1, ныне эксперт Дженсон Баттон предположил, что должен сделать нидерландец Макс Ферстаппен, чтобы претендовать на звание величайшего гонщика в истории.

«Есть очень большая вероятность, что Макс сможет стать величайшим в истории. Но мне нравится идея, что ты не можешь быть лучшим в мире, если не попробовал себя где-то за пределами Формулы-1.

Вот Фернандо (Алонсо, двукратный чемпион мира Формулы-1, победитель гонки «24 часа Ле-Мана) проделал феноменальную работу. Он покинул Формулу-1, участвовал в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Дайтона», выиграл обе, а потом ещё раз победил в «24 часах Ле-Мана». И я не думаю, что уровень его выступлений упал, когда ему исполнилось сорок», – приводит слова Баттона портал GP Blog.

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