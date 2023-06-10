Эксперт считает, что Ферстаппен попытается выиграть титул Формулы-1 с «Феррари»

Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказался насчёт дальнейшей карьеры двукратного чемпиона мира Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я думаю, что Макс перейдёт в «Феррари» в течение нескольких лет. Это меня не удивит, в особенности если он продолжит выигрывать чемпионские титулы в Формуле-1 и станет самодовольным.

Люди начнут говорить: «Ох, он – величайший гонщик в истории?» А Макс из той категории парней, которые скажут: «Окей, мы сделаем то, что сделал Шумахер: перейдём в «Феррари», которая не способна побеждать, и выиграем с ней чемпионский титул».

Я так думаю, потому что Макс сейчас на пути к величию. Он стремительно растёт во всех смыслах, в данный момент он доминирует надо всеми. Он выиграл два чемпионских титула в «Ред Булл», но мы ещё не видели, чтобы он делал то, что определяет воистину великих.

Когда я говорю про это, то вспоминаю примеры Михаэля Шумахера, Айртона Сенны и Льюиса Хэмилтона – их всех отличает то, что они были способны побеждать на средних машинах, то есть приводить команду на те позиции, где они не были до их прихода, возвращать коллективам победы.

Шумахер сделал это с «Феррари», Сенна — с «Лотусом», а Хэмилтон — с «Маклареном» после введения нового регламента в 2009 году, а потом, конечно, ещё и с «Мерседесом», – приводит слова Брэдли портал PlanetF1.