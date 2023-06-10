Хорнер объяснил, почему «Астон Мартин» невыгодно сотрудничать с «Мерседесом»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал переход «Астон Мартин» на двигатели «Хонда» с 2026-го года, рассказав о причинах такого решения.

«Они получат конкурентоспособный двигатель, но у них уже есть конкурентоспособный двигатель. Возможно, этим они заработают большую независимость, потому что их производство в некотором смысле диктуется «Мерседесом» (нынешним поставщиком двигателей «Астон Мартин» – Прим. «Чемпионата»).

Это очень дорого для них, если рассматривать ситуацию вкупе. Поставляемые компоненты силовой установки переходят к ним с большим налогом, поэтому сотрудничество с «Мерседесом» экономически невыгодно для них», – приводит слова Хорнера портал SpeedCafe.

Напомним, «Астон Мартин» официально объявил о смене поставщика двигателей с «Мерседеса» на «Хонду». Ранее японский производитель силовых установок длительное время сотрудничал с «Ред Булл».