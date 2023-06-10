Карлос Сайнс оценил работу стратегов «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался на тему работы стратегического департамента итальянской команды.

«Я бы сказал, что стратегический отдел постоянно развивается, мы уже смогли сделать большой шаг вперёд. Хотя этот год пока что получается нелёгким для нас.

Наш гоночный темп в этом сезоне получается немного медленнее квалификационного, поэтому всегда возникают сомнения и критицизм по поводу построения нашей стратегии в гонке.

Думаю, по прошедшим гонкам тяжело судить о работе департамента. Я чувствую, что команда делает всё возможное, чтобы быть максимально сильной с точки зрения стратегии.

Как и во всём, в Формуле-1 есть свой предел улучшения в каждом аспекте, и мы работаем над этим», – приводит слова Сайнса портал RacingNews365.