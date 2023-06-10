Видео: Леброн Джеймс приехал на гонку «24 часа Ле-Мана»

Легендарный баскетболист, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил знаменитую марафонскую гонку «24 часа Ле-Мана», которая стартовала в 17:00 мск.

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн Джеймс, закончил выступление в НБА в нынешнем сезоне, уступив в финале Западной конференции «Денвер Наггетс» со счётом 0-4 в серии.

В данный момент в абсолютном зачёте гонки «24 часа Ле-Мана» лидирует экипаж «Пежо» №94, за рулём которого находится Густаво Менезес. Экипаж «Према» россиянина Даниила Квята занимает 17-е место в зачёте LMP2, «Кул Рейсинг» Владислава Ломко – 13-й в LMP2. До конца марафона остаётся 20 часов и 30 минут.

В этом году знаменитому марафону исполняется сто лет. Гонка стала главным событием уикенда, так как в эти выходные не проводится этап Формулы-1.