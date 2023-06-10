В MotoGP был установлен новый рекорд скорости

Южноафриканский мотогонщик Брэд Биндер из «КТМ» установил новый рекорд скорости в MotoGP во время спринтерской гонки Гран-при Италии.

Биндер разогнался до скорости 366,1 км/ч. «Мой мотоцикл – это ракета!» – прокомментировал мотогонщик свой успех после заезда.

Предыдущий рекорд скорости в MotoGP составлял 363,6 км/ч и был установлен мотогонщиком Хорхе Мартином. Произошло это также во время Гран-при Италии в 2022 году.

В Формуле-1, главном мировом турнире по гонкам на болидах, рекорд скорости официально составляет 372,6 км/ч, а неофициально (по заявлению одной из команд) – 378 км/ч.

Напомним, победителем спринта в Муджелло стал гонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Биндер завершил заезд на 11-м месте. Главная гонка Гран-при Италии состоится завтра, 11 июня, и начнётся в 15:00 мск.