Льюис Хэмилтон рассказал, как он экспериментирует над болидом «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как он работает с машиной в этом сезоне, пытаясь выжать из неё максимум.
«Когда ты выводишь машину в пиковый режим, знаешь, что в конкретной дельте она работает хорошо и является стабильной, тебе легче подобрать настройки.
Когда у тебя есть та машина, которая, например, есть у меня сейчас, ты пробуешь всё – буквально каждый набор настроек, чтобы попробовать хоть немного увеличить её эффективность.
Если у тебя уже есть эффективный болид, тебе не нужно рисковать и принимать неординарные решения, чтобы выиграть 0,05 секунды или что-то в этом роде. В этой ситуации не нужно максимально плотно подкручивать кузов или выводить двигатель на верхний предел температуры, потому что у тебя есть запас. Не нужно постоянно выводить шины в рабочий режим, потому что у тебя есть запас по скорости, что даёт возможность провести более длинные отрезки на одной резине.
Все эти вещи, которые кажутся разными, на самом деле сильно связаны между собой. И чем больше практикуешься, тем легче становится достичь результата», – приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.
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