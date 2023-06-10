«Это просто невозможно». Экс-гонщик Ф1 – о перспективах новых команд закрепиться в серии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался по поводу шансов новых команд в «Королевских автогонках».
«Это будет невозможно. Это не будет сложно или даже очень сложно, — просто невозможно.
Мне кажется, если у вас есть хоть немного здравого смысла и опыта в этом деле, вы должны понимать, что нет никакого шанса на то, что новая команда может закрепиться в Формуле-1. Я не думаю, что привлекать новые коллективы в серию – это хорошая идея», – приводит слова Даннера портал Total-Motorsport.
Напомним, в автоспортивной общественности активно обсуждается возможное расширение пелотона Формулы-1. В частности, на место в «Королевских гонках» претендуют «Андретти» и азиатская «Lky Sunz».
Последней новой командой в Формуле-1 является «Хаас», который присоединился к серии в 2016 году.
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