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Фото: Джордж Расселл посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Фото: Джордж Расселл посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл присутствовал на финальном матче Лиги чемпионов в Стамбуле между футбольными клубами «Манчестер Сити» и «Интер».

Фото: Социальные сети FTBL

Британский гонщик посетил матч в компании отца и брата. «Это потрясающее удовольствие для меня – присутствовать на финале Лиги чемпионов с моим папой и братом. Удачи, «Манчестер Сити» и «Интер»! Пусть победит сильнейший», – написал Расселл на своей странице в социальной сети.

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Единственный гол на свой счёт записал испанский полузащитник «горожан» Родри.

В эти выходные не проходит этап Формулы-1. Следующая гонка запланирована на 16-18 июня и пройдёт в Монреале (Канада).

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