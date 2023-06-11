Фото: Джордж Расселл посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл присутствовал на финальном матче Лиги чемпионов в Стамбуле между футбольными клубами «Манчестер Сити» и «Интер».
Фото: Социальные сети FTBL
Британский гонщик посетил матч в компании отца и брата. «Это потрясающее удовольствие для меня – присутствовать на финале Лиги чемпионов с моим папой и братом. Удачи, «Манчестер Сити» и «Интер»! Пусть победит сильнейший», – написал Расселл на своей странице в социальной сети.
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Единственный гол на свой счёт записал испанский полузащитник «горожан» Родри.
В эти выходные не проходит этап Формулы-1. Следующая гонка запланирована на 16-18 июня и пройдёт в Монреале (Канада).
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
00:24
-
00:02
- 10 июня 2023
-
23:35
-
22:57
-
22:34
-
22:00
-
21:22
-
20:30
-
20:10
-
19:54
-
19:10
-
18:30
-
18:09
-
17:41
-
17:19
-
16:27
-
15:59
-
14:48
-
13:56
-
12:46
-
11:50
-
11:42
-
10:36
-
09:54
-
00:52
-
00:24
-
00:02
- 9 июня 2023
-
23:10
-
22:42
-
22:06
-
21:23
-
21:04
-
20:37
-
20:00
-
19:39
Партнерский контент