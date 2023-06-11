Макс Ферстаппен рассказал, что он думает о переходе Роба Маршалла в «Макларен»

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался на тему ухода из команды главы инженерного отдела Роба Маршалла.

Напомним, ранее «Макларен» официально объявил о переходе специалиста из «Ред Булл» в стан британской команды со следующего сезона.

«На мой взгляд, многие люди преувеличивают значение его ухода, некоторые СМИ тоже. Но в реальности он не был задействован в конструировании нашего нынешнего болида, он больше работал над будущими проектами – например, машиной 2026-го года.

Конечно, мы предпочли бы оставить его в команде. Но если вы знаете, что ему предложили в «Макларене», становится понятно, что он задержится там всего на несколько лет. Потом он отправится рыбачить, я думаю!» – приводит слова Ферстаппена портал PlanetF1.