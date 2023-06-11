Гоночная трасса в Дайтоне может стать домашней ареной для клуба НФЛ

Президент Международного автодрома Дайтоны Фрэнк Келлехер сообщил, что рассмотрит возможность использования гоночной трассы в качестве временного домашнего стадиона клуба Национальной футбольной лиги «Джэксонвилл Джагуарс».

«Международный автодром Дайтоны — это всемирно известное спортивно-развлекательное сооружение, где каждый год проводится большое количество мероприятий. Как хорошие соседи по спортивному сообществу Флориды, мы будет разговаривать с «Джэксонвилл Джагуарс», чтобы выяснить, можем ли помочь им с их потенциальными потребностями в объектах инфраструктуры с учётом наших запланированных мероприятий», — приводит NBC слова Келлехера.

Владельцы «Джэксонвилл Джагуарс» недавно представили проект реконструкции арены «TIAA Бэнк Филд», на которой выступает команда. Стадион принадлежит городу и, в случае если власти одобрят план ремонта, клубу придётся искать временное место проведения матчей на два сезона, начиная с 2026 года.

Автодром принимает множество различных гонок, включая «24 часа Дайтоны» и самый известный этап NASCAR Cup «Дайтона-500».