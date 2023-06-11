Хорнер: Тото Вольф заблокирован в моём телефоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об отношениях с главой команды «Мерседес» Тото Вольфом.
«Тото заблокирован в моём телефоне. Но всё в порядке. Я имею в виду то, что существует здоровая конкуренция и хорошо, когда в спорте есть конкуренция. Они одержали много побед, у них отличная команда. А теперь мы делаем своё дело и стараемся смотреть вперёд. Дело на самом деле не в Тото. Речь о «Мерседесе», «Феррари», «Астон Мартин». У Вольфа тоже достаточно своих проблем, так что я позволю ему сосредоточиться на них. Скучно, когда все просто любят друг друга и всё такое. Должно быть соперничество, и оно должно зажигать людей», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на подкаст Pardon My Take.
В новом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 287 очками после семи этапов. «Мерседес» — второй со 152 баллами.
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