Джек Грилиш дал Джорджу Расселлу поносить медаль за победу в Лиге чемпионов
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опубликовал фотографию с полузащитником «Манчестер Сити» Джеком Грилишем после финала Лиги чемпионов. Джордж поздравил игрока с выигранным титулом.
«Большие поздравления от меня, приятель. Наслаждайся моментом», — написал Расселл в своих социальных сетях.
«Манчестер Сити» одолел в финале турнира миланский «Интер» со счётом 1:0. Грилиш провёл все 90 минут на поле.
После неудачного дебютного сезона, приобретённый за € 117 млн игрок, закрепился в основе команды на второй год. В нынешнем сезоне англичанин провёл 50 матчей во всех турнирах, где отметился 5 голами и 11 голевыми передачами.
Британский гонщик занимает пятое место в личном зачёте нынешнего сезона Формулы-1.
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