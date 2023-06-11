«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» в первой же гонке после возвращения в топ-категорию

Команда «Феррари» оказалась сильнейшей в абсолютном зачёте легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана». Это достижение покорилось команде сразу после возвращения в топ-категорию.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт. Итоги.
1.«Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).
2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) +1:30,027.
3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – +2:17,181.
4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.
5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 5 кругов.
6. «Гликенхаус Рейсинг» (Роман Дюма, Оливер Пля, Райан Бриско) — 8 кругов.
7. «Гликенхаус Рейсинг» (Франк Майё, Натаниель Бертон, Эстебан Гутьеррес) — 9 кругов.
8. «Пежо» (Пол Ди Реста, Микель Йенсен, Жан-Эрик Вернь) — 12 кругов.
9. «Порше» (Дэйн Кэмерон, Микаэль Кристенсен, Фредерик Маковецки) — 13 кругов.
Победителем в категории LMP2 стал экипаж «Интел Европол Компетишн», состоящий из Якуба Смьеховски, Альберта Косты и Фабио Шерера.
Лучшим экипажем в категории LM GTE Am стала команда «Корветт» во главе с Ники Катсбургом.
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